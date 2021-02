Ravanelli: “Il rigore contro la Juventus è inesistente, ma passi indietro per Pirlo” (Di sabato 13 febbraio 2021) La Juventus cade allo stadio Diego Armando Maradona per 1-0. Decisivo un rigore di Lorenzo Insigne che fa esultare il Napoli e condanna i bianconeri alla terza sconfitta in campionato. Un assist a Milan e Inter, pronte a scappare in classifica.caption id="attachment 1076485" align="alignnone" width="3000" Ravanelli, getty/captionPRESTAZIONEAi microfoni di JTV l'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli analizza il risultato di Napoli: "La Juventus non era nella migliore giornata, ha fatto fatica nel giro palla, erano lenti e troppo molli: hanno fatto fatica. Sono andati in svantaggio su un rigore inesistente a mio modo di vedere, ma oltre a quello ho visto una Juventus che ha fatto un passo indietro dopo gli ottimi recenti ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Lacade allo stadio Diego Armando Maradona per 1-0. Decisivo undi Lorenzo Insigne che fa esultare il Napoli e condanna i bianconeri alla terza sconfitta in campionato. Un assist a Milan e Inter, pronte a scappare in classifica.caption id="attachment 1076485" align="alignnone" width="3000", getty/captionPRESTAZIONEAi microfoni di JTV l'ex attaccante bianconero Fabrizioanalizza il risultato di Napoli: "Lanon era nella migliore giornata, ha fatto fatica nel giro palla, erano lenti e troppo molli: hanno fatto fatica. Sono andati in svantaggio su una mio modo di vedere, ma oltre a quello ho visto unache ha fatto un passodopo gli ottimi recenti ...

