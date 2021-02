Quando i Mammut nani vivevano in Sardegna (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI Chissà quante volte i bagnanti di Alghero hanno steso il telo da mare sopra quella zanna di Mammut nano, ritrovata solo di recente da Marco Zedda, professore associato di Anatomia degli animali domestici nel dipartimento di Veterinaria e docente di Archeozoologia dell'università di Sassari. "Un ritrovamento alla luce del sole", racconta lo studioso all'AGI, "sugli scogli del litorale di Alghero, in una zona molto frequentata vicino ai Bastioni e all'ombra di un noto hotel". Una scoperta importante, perché la zanna di 48 centimetri è quasi intera. Il reperto consente, per la prima volta, di decifrare le caratteristiche del 'Mammuthus Lamarmorai' vissuto nel Pleistocene: "Un fossile su una formazione di rocce di 100 mila anni fa che come un orologio permette di datare quel Mammut", rivela Zedda che è autore, con Maria Rita Palombo, ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI Chissà quante volte i bagnanti di Alghero hanno steso il telo da mare sopra quella zanna dinano, ritrovata solo di recente da Marco Zedda, professore associato di Anatomia degli animali domestici nel dipartimento di Veterinaria e docente di Archeozoologia dell'università di Sassari. "Un ritrovamento alla luce del sole", racconta lo studioso all'AGI, "sugli scogli del litorale di Alghero, in una zona molto frequentata vicino ai Bastioni e all'ombra di un noto hotel". Una scoperta importante, perché la zanna di 48 centimetri è quasi intera. Il reperto consente, per la prima volta, di decifrare le caratteristiche del 'hus Lamarmorai' vissuto nel Pleistocene: "Un fossile su una formazione di rocce di 100 mila anni fa che come un orologio permette di datare quel", rivela Zedda che è autore, con Maria Rita Palombo, ...

Darwin Day: quando ad Alghero c'era il mammut nano

L'evento intitolato "Quando ad Alghero c'era il mammut nano" comincerà alle 18.00 e sarà dedicato alla recente scoperta di Marco Zedda, veterinario dell'Ateneo di Sassari, che ha trovato un frammento ...

Quando i Mammut nani vivevano in Sardegna AGI - Agenzia Giornalistica Italia Quando i Mammut nani vivevano in Sardegna

Una zanna quasi intera dell'elefante, un esempio di 'nanismo insulare' è stata trovata sugli scogli del litorale di Alghero, in una zona frequentata dai bagnanti ...

