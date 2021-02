Protezione civile, prosegue allerta per nevicate, gelate e vento forte: temperature in calo (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per nevicate, gelate e vento forte fino alle 23.59 di domani sera, domenica 14 febbraio. Le temperature, infatti, continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno al di sotto dello zero su tutto il territorio. Questi i fenomeni più significativi previsti: temperature in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0°C gelate persistenti a tutte le quote, venti forti settentrionali con raffiche e mare agitato al largo e lungo le coste esposte. La Protezione civile ricorda alle autorità competenti di prestare attenzione alle fasce fragili ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regione Campania ha prorogato l’avviso dimeteo perfino alle 23.59 di domani sera, domenica 14 febbraio. Le, infatti, continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno al di sotto dello zero su tutto il territorio. Questi i fenomeni più significativi previsti:in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0°Cpersistenti a tutte le quote, venti forti settentrionali con raffiche e mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Laricorda alle autorità competenti di prestare attenzione alle fasce fragili ...

