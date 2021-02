Prandelli: 'Ribery non ci sarà. Ranieri meriterebbe la Panchina d'oro' (Di sabato 13 febbraio 2021) Niente da fare. Dopo quella con l'Inter, Ribery sarà costretto a saltare anche la partita con la Sampdoria dopo l'accentuarsi del problema muscolare nella seduta di ieri. "Abbiamo recuperato Caceres, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) Niente da fare. Dopo quella con l'Inter,costretto a saltare anche la partita con la Sampdoria dopo l'accentuarsi del problema muscolare nella seduta di ieri. "Abbiamo recuperato Caceres, ...

infoitsport : Prandelli: “Salvo 7-8 squadre siamo tutti in lotta per la salvezza. Out Ribery, sul sostituto…” - infoitsport : Sampdoria-Fiorentina, Prandelli: 'Ribery indisponibile, ok Caceres' - sportli26181512 : #Fiorentina, Prandelli: 'Ribery non ci sarà. Ranieri meriterebbe la Panchina d'oro': #Fiorentina, Prandelli: 'Riber… - sportli26181512 : #Fiorentina, RIbery salta la sfida con la Sampdoria: Prandelli: 'Il problema di Franck si risolverà in pochi giorni… - Fantacalcio : Sampdoria-Fiorentina, Prandelli: 'Ribery indisponibile, ok Caceres' -