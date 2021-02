Omicidio di Faenza, in filmato la sagoma del killer (Di sabato 13 febbraio 2021) Delitto di Faenza. La soluzione al mistero dell’Omicidio di Ilenia Fabbri potrebbe arrivare dalle immagini di una telecamera di sorveglianza di una casa privata. L’abitazione in via Testi è vicinissima a quella della 46enne uccisa sabato scorso. Potrebbero, quindi, essere stati ripresi dei movimenti sospetti proprio nell’orario della morte della donna. Secondo quanto si apprende, infatti, analizzando le immagini ci sarebbe un fotogramma che ha insospettito gli inquirenti, in cui si vedrebbe un’ombra e movimenti nell’area in un orario compatibile con il delitto. L’ipotesi degli inquirenti è che l’Omicidio sia avvenuto su commissione. Da giovedì, l’ex marito di Ilenia, che lei aveva citato in tribunale per un contenzioso economico, è indagato a piede libero per Omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Delitto di. La soluzione al mistero dell’di Ilenia Fabbri potrebbe arrivare dalle immagini di una telecamera di sorveglianza di una casa privata. L’abitazione in via Testi è vicinissima a quella della 46enne uccisa sabato scorso. Potrebbero, quindi, essere stati ripresi dei movimenti sospetti proprio nell’orario della morte della donna. Secondo quanto si apprende, infatti, analizzando le immagini ci sarebbe un fotogramma che ha insospettito gli inquirenti, in cui si vedrebbe un’ombra e movimenti nell’area in un orario compatibile con il delitto. L’ipotesi degli inquirenti è che l’sia avvenuto su commissione. Da giovedì, l’ex marito di Ilenia, che lei aveva citato in tribunale per un contenzioso economico, è indagato a piede libero perpluriaggravato in concorso con persona ignota. Il ...

Tele_Nicosia : Omicidio di Faenza, in filmato la sagoma del killer - condorbox : Omicidio di Faenza, in filmato la sagoma del killer #news - Adnkronos : Omicidio di #Faenza, in filmato la sagoma del killer - infoitinterno : Omicidio di Faenza, una telecamera ha ripreso movimenti sospetti - infoitinterno : Omicidio Faenza, in un video un'ombra sospetta. L'ex marito: 'Mando uno a farle la festa' -