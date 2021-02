Live Non è la d’Urso anticipazioni 14 febbraio: confronto in diretta tra Guenda Goria e Francesco Baccini (Di sabato 13 febbraio 2021) Domenica 14 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento di Live Non è la d’Urso. Come sempre, sarà una puntata ricca di ospiti e di sorprese che si susseguiranno nel salotto condotto da Barbara d’Urso. Vediamo dunque cosa accadrà. Live Non è la d’Urso, anticipazioni della nuova puntata di domenica 14 febbraio Una nuova puntata di Live … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 13 febbraio 2021) Domenica 14andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento diNon è la. Come sempre, sarà una puntata ricca di ospiti e di sorprese che si susseguiranno nel salotto condotto da Barbara. Vediamo dunque cosa accadrà.Non è ladella nuova puntata di domenica 14Una nuova puntata di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

