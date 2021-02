LIVE Biathlon, Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Vittozzi senza errori ma sfortunata: quinta! Due errori per Wierer. Trionfa Eckhoff (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13: Peccato, davvero per Vittozzi che ha perso 10/15? prima del poligono in piedi, dovendo poi ritrovare la concentrazione con la caduta del caricatore 15.11: Wierer si conferma non al meglio dal punto di vista fisico, è 14ma al traguardo a 1’21” da Eckhoff, ha perso 30? nell’ultimo giro 15.09: E’ quinta Lisa Vittozzi al traguardo con 37?7 di ritardo da Eckhoff 15.09: Gasparin commette due errori in piedi, con lo zero sarebbe stata da medaglia 15.08: H. Oeberg chiude a 58? dalla testa, nona 15.07: Al km 6.6 Vittozzi a 32? dalla testa, è sempre quinta 15.06: Chevalier scavalca Sola nel finale. la francese è seconda a 12?, Sola terza a 14? 15.06: Wierer 11ma a ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13: Peccato, davvero perche ha perso 10/15? prima del poligono in piedi, dovendo poi ritrovare la concentrazione con la caduta del caricatore 15.11:si conferma non al meglio dal punto di vista fisico, è 14ma al traguardo a 1’21” da, ha perso 30? nell’ultimo giro 15.09: E’ quinta Lisaal traguardo con 37?7 di ritardo da15.09: Gasparin commette duein piedi, con lo zero sarebbe stata da medaglia 15.08: H. Oeberg chiude a 58? dalla testa, nona 15.07: Al km 6.6a 32? dalla testa, è sempre quinta 15.06: Chevalier scavalca Sola nel finale. la francese è seconda a 12?, Sola terza a 14? 15.06:11ma a ...

