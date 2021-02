Le zorzine chiedono a Fedez un aiuto per portare Tommaso in finale, lui risponde (Di sabato 13 febbraio 2021) Tommaso Zorzi ieri sera al Grande Fratello Vip è finito al televoto contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta in uno scontro all’ultimo voto che decreterà il terzo finalista dopo Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. E se da una parte Dayane ha chiesto aiuto ai suoi connazionali per avere la sua amica Rosalinda in finale, dall’altra i fan di Tommaso Zorzi hanno chiesto una mano nientemeno che a Fedez. “Ehi Fedez” – hanno scritto su Twitter taggando il cantante – “Aiutaci a mandare Tommaso in finale e ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il Codacons”. Una richiesta a cui Fedez ha risposto! “Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui!” – aggiungendo poi “Per Sanremo sarei già contento di riuscire ... Leggi su biccy (Di sabato 13 febbraio 2021)Zorzi ieri sera al Grande Fratello Vip è finito al televoto contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta in uno scontro all’ultimo voto che decreterà il terzo finalista dopo Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. E se da una parte Dayane ha chiestoai suoi connazionali per avere la sua amica Rosalinda in, dall’altra i fan diZorzi hanno chiesto una mano nientemeno che a. “Ehi” – hanno scritto su Twitter taggando il cantante – “Aiutaci a mandareine ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il Codacons”. Una richiesta a cuiha risposto! “Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui!” – aggiungendo poi “Per Sanremo sarei già contento di riuscire ...

