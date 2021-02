Klopp dopo la sconfitta col Leicester: “Non credo che recupereremo lo svantaggio dalla vetta quest’anno” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, nel giorno della sua 300esima partita con i Reds, commenta la sconfitta per 3-1 contro il Leicester abdicando al trono di campione d’Inghilterra: “Non credo che possiamo recuperare i punti di svantaggio dalla vetta quest’anno. Dobbiamo concentrarci sul vincere le nostre partite. Gran parte della prestazione di oggi è stata molto buona, ma dobbiamo evitare certi errori e disattenzioni. Se sbaglia l’arbitro o il VAR non possiamo fare nulla, ma tutti gli altri vanno evitati”. Foto: sito ufficiale Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, nel giorno della sua 300esima partita con i Reds, commenta laper 3-1 contro ilabdicando al trono di campione d’Inghilterra: “Nonche possiamo recuperare i punti di. Dobbiamo concentrarci sul vincere le nostre partite. Gran parte della prestazione di oggi è stata molto buona, ma dobbiamo evitare certi errori e disattenzioni. Se sbaglia l’arbitro o il VAR non possiamo fare nulla, ma tutti gli altri vanno evitati”. Foto: sito ufficiale Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

