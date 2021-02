Inzaghi | “L’Inter sarà arrabbiata dopo l’eliminazione in coppa Luis Alberto? Tornato in tempi record | domani farà una prestazione super”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 13 febbraio 2021) Alla vigilia del posticipo domenicale contro, il tecnico biancoceleste Simoneha parlato da Formello in conferenza stampa. Questi i passaggi principali dell’analisi del tecnico laziale. Sulla partita contro: “Controuna gara importantissima. Sappiamo in che momento siamo, siamo in forma e conosciamo l’avversario. Dovremo fare una partita di corsa e determinazione. Il nostro grande obiettivo era passare il girone di Champions, adesso vogliamo rimanerci anche il prossimo anno. Sarebbe il nostro Scudetto.è una grandissima squadra, è la favorita con la Juventus per vincere lo scudetto, anche se il Milan sta facendo bene.una squadra...