Governo | presidente Pd Cuppi | ‘misura colma | donne sempre ‘vice’ è inaccettabile’ Adnkronos 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 13 febbraio 2021) () – Zingaretti poteva fare qualcosa di più per la rappresentanza femminile del Pd? “No. Zingaretti è lui in primis deluso da quello che è successo. Si è speso tantissimo. Fino al giorno prima in Direzione ha chiesto e ribadito -come avevamo già fatto nell’incontro con Draghi- che fosse assicurato il rispetto dell’equilibrio di genere”. Ed ora ha assicurato che farà di tutto per il rispetto di quell’equilibrio almeno per sottosegretari e vicepremier. Abbastanza per placare la rivolta? “No, assolutamente. Che vi sia una rappresentanza femminile del Pd a questo punto è il minimo. Sarà necessaria. Ma non ci siamo: è accettabile esseree solo delleo delle ‘sotto’? Direi di no”. Ma è solo colpa delle correnti, degli uomini che sono capocorrente o anche delle? “E’ chiaro che va fatta una ...