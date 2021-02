Governo: Marcucci, 'ministri all'altezza, ora concordia nazionale in Parlamento' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Tutti i ministri, nessuno escluso, sono all'altezza della gravità della situazione. Ora in Parlamento si costruisca quel clima di concordia nazionale che Mattarella e Draghi ci chiedono e concentriamoci su unica cosa che conta davvero: il bene dell'Italia". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Tutti i, nessuno escluso, sono all'della gravità della situazione. Ora insi costruisca quel clima diche Mattarella e Draghi ci chiedono e concentriamoci su unica cosa che conta davvero: il bene dell'Italia". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea

zazoomblog : Governo: Marcucci ministri allaltezza ora concordia nazionale in Parlamento - #Governo: #Marcucci #ministri - TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'ministri all'altezza, ora concordia nazionale in Parlamento'... - zazoomblog : Governo: Marcucci ‘Salvini ministro? preferirei di no con lui meno armonia’ - #Governo: #Marcucci #‘Salvini - TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'Salvini ministro? preferirei di no, con lui meno armonia'... - TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'ipotizzo fiducia al Senato martedì'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Marcucci Governo Draghi, Marcucci: "Un esecutivo all'altezza della situazione"

Il commento del Capogruppo del Pd in Senato. Andrea Marcucci (PD): "Quello di Mario Draghi è sicuramente un governo all'altezza della situazione. Auguri di buon lavoro a tutta la squadra ed i modo particolare a Guerini, Franceschini e Orlando".

Salvini critica Lamorgese e Speranza. Da Zingaretti 'lealtà e convinzione'

Governo: Marcucci, e' all'altezza della situazione - 'Quello di Mario Draghi e' sicuramente un governo all'altezza della situazione. Auguri di buon lavoro a tutta la squadra ed i modo particolare a ...

Governo: Marcucci, 'ministri all'altezza, ora concordia nazionale in Parlamento' - Sardiniapost.it SardiniaPost Governo: Marcucci, ‘ministri all’altezza, ora concordia nazionale in Parlamento’

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Tutti i ministri, nessuno escluso, sono all’altezza della gravità della situazione. Ora in Parlamento si costruisca quel clima di concordia nazionale che Mattarella e Drag ...

Governo Draghi, ultime notizie: da Rousseau il via libera al governo Draghi

Concluso il secondo giro di incontri con le formazioni politiche, il premier incaricato ha ricevuto ieri le parti sociali. Oggi gli iscritti Cinquestelle chiamati alla votazione online dalle 10 alle 1 ...

Il commento del Capogruppo del Pd in Senato. Andrea(PD): "Quello di Mario Draghi è sicuramente unall'altezza della situazione. Auguri di buon lavoro a tutta la squadra ed i modo particolare a Guerini, Franceschini e Orlando"., e' all'altezza della situazione - 'Quello di Mario Draghi e' sicuramente unall'altezza della situazione. Auguri di buon lavoro a tutta la squadra ed i modo particolare a ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Tutti i ministri, nessuno escluso, sono all’altezza della gravità della situazione. Ora in Parlamento si costruisca quel clima di concordia nazionale che Mattarella e Drag ...Concluso il secondo giro di incontri con le formazioni politiche, il premier incaricato ha ricevuto ieri le parti sociali. Oggi gli iscritti Cinquestelle chiamati alla votazione online dalle 10 alle 1 ...