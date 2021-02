Governo Draghi, M5S in subbuglio: richiesta nuova consultazione su Rousseau (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo Governo si è insediato da poche ore, ma i grillini partono subito con la polemica. Oggetto della polemica in questione è il riscontro ottenuto al quesito votato sulla piattaforma Rousseau l’11 Febbraio e la composizione del nuovo Governo. La proposta di Beppe Grillo, al voto sulla piattaforma, era quello di accorpare in un unico ente il Ministero per la Transazione Ecologia e il Ministero dello Sviluppo economico, affidati rispettivamente a Roberto Cingolani e Giancarlo Giorgetti. Se pur il 60% degli scritti è corso al voto, la proposta non è stata accolta. Un brutto colpo per i 5 Stelle, che guardavano al nuovo Ministero come una difesa per i risultati ottenuti fino ad ora dal partito. La senatrice del M5S Barbara Lezzi pubblica un post su Facebook: “Non c’è il super-ministero che avrebbe dovuto prevedere la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovosi è insediato da poche ore, ma i grillini partono subito con la polemica. Oggetto della polemica in questione è il riscontro ottenuto al quesito votato sulla piattaformal’11 Febbraio e la composizione del nuovo. La proposta di Beppe Grillo, al voto sulla piattaforma, era quello di accorpare in un unico ente il Ministero per la Transazione Ecologia e il Ministero dello Sviluppo economico, affidati rispettivamente a Roberto Cingolani e Giancarlo Giorgetti. Se pur il 60% degli scritti è corso al voto, la proposta non è stata accolta. Un brutto colpo per i 5 Stelle, che guardavano al nuovo Ministero come una difesa per i risultati ottenuti fino ad ora dal partito. La senatrice del M5S Barbara Lezzi pubblica un post su Facebook: “Non c’è il super-ministero che avrebbe dovuto prevedere la ...

