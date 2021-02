**Governo: Di Battista, ‘con scelta ministri Draghi perde santità e torna semplice beato’** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Il Presidente del Consiglio è responsabile della scelta dei suoi ministri. Con questi nomi perde la santità e torna ad essere un semplice beato. Quando la pubblica opinione conoscerà più nel dettaglio le scelte politiche prese da Draghi da Direttore del Tesoro, da Governatore di Bankitalia e da Presidente della BCE, magari, verrà trattato da comune mortale. Con i suoi pregi e con i suoi difetti. Un uomo che ha preso delle decisioni. A volte sensate ma molto spesso scellerate e soprattutto nefaste per il pubblico interesse. Tempo al tempo”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Il Presidente del Consiglio è responsabile delladei suoi. Con questi nomilaad essere unbeato. Quando la pubblica opinione conoscerà più nel dettaglio le scelte politiche prese dada Direttore del Tesoro, da Governatore di Bankitalia e da Presidente della BCE, magari, verrà trattato da comune mortale. Con i suoi pregi e con i suoi difetti. Un uomo che ha preso delle decisioni. A volte sensate ma molto spesso scellerate e soprattutto nefaste per il pubblico interesse. Tempo al tempo”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di. L'articolo CalcioWeb.

fattoquotidiano : Rispetta l’esito della votazione, ma non sarà tra quelli che si siedono al governo con Berlusconi [di @paola_zanca] - repubblica : ?? M5S, Di Battista annuncia l'addio: 'Non ce la faccio ad accettare un governo con questi partiti' - Adnkronos : #M5S, #DiBattista si fa da parte: 'Al governo con certi personaggi non ce la faccio' - Davide_Battista : @RITADILULLO1 @CucchiRiccardo sinceramente, non 'meriterebbe' di stare in una tale accozzaglia di parvenu. Se fosse… - zazoomblog : Governo: Di Battista ‘immorale che ci siano Brunetta Carfagna e Gelmini’ - #Governo: #Battista #‘immorale #siano -