Giulia De Lellis conduttrice di un programma di amore, corna e tradimento: tutti i dettagli (Di sabato 13 febbraio 2021) In queste ore, Gabriele Parpiglia ha fatto una confessione molto interessante su di un’influencer molto famosa e amata sul web. La persona in questione è Giulia De Lellis, la quale è stata scelta come conduttrice di un programma. La trasmissione prende il nome di Love Island e, come è facile intuire dal suo titolo, è incentrata sui sentimenti. Di conseguenza, quando si parla di coppie, è inevitabile non tirare in ballo anche l’altra faccia della medaglia, che Giulia conosce molto bene, ovvero, i tradimenti. Il nuovo programma di Giulia De Lellis La carriera di Giulia De Lellis è in continuo crescendo, sta di fatto che adesso è stata promossa al ruolo di conduttrice. Dopo il grande successo di Giorti, ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 febbraio 2021) In queste ore, Gabriele Parpiglia ha fatto una confessione molto interessante su di un’influencer molto famosa e amata sul web. La persona in questione èDe, la quale è stata scelta comedi un. La trasmissione prende il nome di Love Island e, come è facile intuire dal suo titolo, è incentrata sui sentimenti. Di conseguenza, quando si parla di coppie, è inevitabile non tirare in ballo anche l’altra faccia della medaglia, checonosce molto bene, ovvero, i tradimenti. Il nuovodiDeLa carriera diDeè in continuo crescendo, sta di fatto che adesso è stata promossa al ruolo di. Dopo il grande successo di Giorti, ...

