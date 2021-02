Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' (Di sabato 13 febbraio 2021) "C'è un eccesso nel caricare le aspettative dell'Atalanta dall'esterno: mica dobbiamo fare il triplete". Alla vigilia di Cagliari, Gian Piero Gasperini allontana le critiche sull'andamento altalenante ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) "C'è un eccesso nel caricare le aspettative dell'Atalanta dall'esterno: mica dobbiamo fare il". Alla vigilia di Cagliari, Gian Pieroallontana le critiche sull'andamento altalenante ...

FcInterNewsit : Atalanta, Gasperini vola basso: 'Troppe attese, mica dobbiamo fare il Triplete' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' Tecnico Atalanta: 'Milan a parte, tutti hanno avuto dei cali' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' -