Ex Ilva, il Tar ordina lo stop agli impianti (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Tar ordina lo stop agli impianti dell'ex Ilva. ArcelorMittal pronta ad annunciare il ricorso. TARANTO – Braccio di ferro tra Tar e ArcelorMittal dopo la decisione dello stop agli impianti dell'ex Ilva. I giudici del Tribunale Amministrativo di Lecce hanno respinto i due ricorsi della multinazionale e ordinato all'azienda di spegnere entro 60 giorni l'area caldo dell'acciaieria perché esiste "un pericolo urgente per la salute dei cittadini". Da qui la decisione della stessa azienda di presentare ricorso per cercare di ottenere una revisione della sentenza. La sentenza del Tar La sentenza del Tar è arrivata nella giornata di sabato 13 febbraio 2021. Nel documento, riportato da La Repubblica, si legge che ...

