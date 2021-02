Draghi’s List: cosa c’è dietro la scelta dei ministri di Mario Draghi. Un AccontentaTutti o strategia? (Di sabato 13 febbraio 2021) Finalmente è arrivato. Siamo rimasti in attesa, come un innamorato aspetta la sera del primo appuntamento, colma di aspettative, forse troppo alte, e con la paura di essere alla fine un po’ delusi. Oggi è il giorno dopo. Il giorno di quando passa l’emozione e la razionalità guida i pensieri. È il giorno per mettere ordine tra le prime reazioni alla lettura della Lista dei ministri. È il giorno per fare riflessioni non dettate dalla sorpresa di chi finalmente riesce a tornare ad un modello di politica fatta di conferenze stampa, di procedure e di incontri ufficiali, che oggi appaiono rassicuranti e un po’ retrò. Il modulo di Mario Draghi In tanti non aspettavano un’impronta così politica. Mario Draghi ha confermato, per chi ancora nutrisse qualche dubbio, che lui è sì un ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Finalmente è arrivato. Siamo rimasti in attesa, come un innamorato aspetta la sera del primo appuntamento, colma di aspettative, forse troppo alte, e con la paura di essere alla fine un po’ delusi. Oggi è il giorno dopo. Il giorno di quando passa l’emozione e la razionalità guida i pensieri. È il giorno per mettere ordine tra le prime reazioni alla lettura dellaa dei. È il giorno per fare riflessioni non dettate dalla sorpresa di chi finalmente riesce a tornare ad un modello di politica fatta di conferenze stampa, di procedure e di incontri ufficiali, che oggi appaiono rassicuranti e un po’ retrò. Il modulo diIn tanti non aspettavano un’impronta così politica.ha confermato, per chi ancora nutrisse qualche dubbio, che lui è sì un ...

