Benevento, riscatto Viola: “Devo riprendermi ciò che ho lasciato per strada…” (Di sabato 13 febbraio 2021) Un gol di tacco che ha permesso al suo Benevento di recuperare l'iniziale svantaggio contro il Bologna nell'anticipo del venerdì di Serie A. Nicolas Viola si prende una prima rivincita col passato e spero di poter continuare a fare bene per sé e per la sua squadra. Intervistato da Sky Sport dopo il match del Dall'Ara, il numero 10 delle Streghe ha commentato la sua prestazione e non solo: "Abbiamo preso un gol che poteva tagliarci le gambe, ma abbiamo concesso poco portando a casa un pareggio che muove la classifica", ha spiegato il classe 1989. "Penso sia un punto importantissimo, che ci dà morale in vista delle prossime due gare. Io vengo da un periodo difficile, mi Devo riprendere quello che ho lasciato per strada. Il Benevento è una squadra con un'identità precisa e incredibili margini di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Un gol di tacco che ha permesso al suodi recuperare l'iniziale svantaggio contro il Bologna nell'anticipo del venerdì di Serie A. Nicolassi prende una prima rivincita col passato e spero di poter continuare a fare bene per sé e per la sua squadra. Intervistato da Sky Sport dopo il match del Dall'Ara, il numero 10 delle Streghe ha commentato la sua prestazione e non solo: "Abbiamo preso un gol che poteva tagliarci le gambe, ma abbiamo concesso poco portando a casa un pareggio che muove la classifica", ha spiegato il classe 1989. "Penso sia un punto importantissimo, che ci dà morale in vista delle prossime due gare. Io vengo da un periodo difficile, miriprendere quello che hoper strada. Ilè una squadra con un'identità precisa e incredibili margini di ...

