Australian Open | Berrettini vola al 4° turno | bene i due russi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Matteobatte Chacanov eal 4°degligli altri due, Rublev e Medvedev Continua l’ottimo momento di forma di, che avanza al 4°degli. Il romano ha sconfitto in tre set, tutti finiti al tie-break, il russo Chacanov.ha giocato benissimo i punti importanti, nonostante un problema fisico, recuperando dallo 0-4 nel terzo ed ultimo tie-break. Al 4°degliaffronterà il greco Tsitsipas, che ha battuto 6-4 6-1 6-1 Ymer. Dovesse vincere, non solo andrebbe ai quarti di finale, ma supererebbe anche Schwartzman in classifica al ...

Melbourne. Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. L'azzurro, numero 9 del Mondo, ha battuto in tre set dopo tre tie - break il russo Karen Kachanov con il punteggio di 7 - 6 (1), 7 - 6 (5), 7 - 6.