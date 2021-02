ArcelorMittal Italia, appello a Consiglio Stato contro chiusura area a caldo Taranto (Di sabato 13 febbraio 2021) ArcelorMittal Italia ricorre al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar di Lecce che ha respinto il ricorso dell’azienda contro l’ordinanza del sindaco di Taranto. “In relazione alla sentenza emessa dal Tar della Puglia, ArcelorMittal Italia comunica che promuoverà immediatamente appello presso il Consiglio di Stato contro la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto”, si legge in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021)ricorre aldidopo la sentenza del Tar di Lecce che ha respinto il ricorso dell’aziendal’ordinanza del sindaco di. “In relazione alla sentenza emessa dal Tar della Puglia,comunica che promuoverà immediatamentepresso ildiladell’dello stabilimento di”, si legge in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

