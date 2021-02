Week end 13-14 febbraio | gli eventi pochi e gli spettacoli in streaming

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ancora un fine settimana con musei, teatri e cinema chiusi; massacrati anche il carnevale (spostato a settembre quello di Viareggio, con capienza ridotta a un quarto) e la festa di san Valentino, quando alle coppie toscane sarà impedito anche di andare a pranzo fuori, come se non avessero altre modalità per passarsi un eventuale virus. L'articolo proviene da Firenze Post.

Ancora un fine settimana con musei, teatri e cinema chiusi; massacrati anche il carnevale (spostato a settembre quello di Viareggio, con capienza ridotta a un quarto) e la festa di san Valentino, quan ...Roma e provincia. Misure di sicurezza speciali in occasione del prossimo week end di San Valentino del 13 e del 14 febbraio 2021 ...