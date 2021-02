Somiglianza tra Giulia De Lellis e Laura Antonelli de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’ (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Credo che la Pupa Laura Antonelli faccia di tutto per somigliare a Giulia De Lellis, anche la montatura degli occhiali è praticamente identica! Arianna Che ne pensate? (L’immagine ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Credo che lafaccia di tutto per somigliare aDe, anche la montatura degli occhiali è praticamente identica! Arianna Che ne pensate? (L’immagine ...

