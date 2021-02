La NASA sceglie il razzo Falcon Heavy di SpaceX per lanciare i primi due moduli dello spazioporto lunare (Di venerdì 12 febbraio 2021) Elon Musk dovrà probabilmente chiedere di modificare il Falcon Heavy, perché i due moduli sono ingombranti. Lo dimostra anche il sontuoso contratto da 331 milioni di dollari con cui la NASA gli affida i primi moduli del Gateway lunare... Leggi su dday (Di venerdì 12 febbraio 2021) Elon Musk dovrà probabilmente chiedere di modificare il, perché i duesono ingombranti. Lo dimostra anche il sontuoso contratto da 331 milioni di dollari con cui lagli affida idel Gateway...

