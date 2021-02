ISS: sette regioni con indice Rt superiore a 1, c’è anche la Toscana (Di venerdì 12 febbraio 2021) indice in aumento rispetto alla settimana precedente nelle regioni Umbria, Toscana, Puglia, le province autonome di Trento e Bolzano, la Liguria e l'Abruzzo Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 febbraio 2021)in aumento rispetto alla settimana precedente nelleUmbria,, Puglia, le province autonome di Trento e Bolzano, la Liguria e l'Abruzzo

infoitinterno : Covid Italia, Iss: indice Rt sopra 1 in sette Regioni. Umbria e Bolzano a rischio alto, un italiano su 5 positivo a… - CorriereQ : Covid, bozza monitoraggio Iss: ‘In sette Regioni Rt sopra 1’ - Vivodisogniebas : RT @GiaPettinelli: Covid, bozza monitoraggio Iss: 'In sette Regioni Rt sopra 1' - Sanità - - GiaPettinelli : Covid, bozza monitoraggio Iss: 'In sette Regioni Rt sopra 1' - Sanità - - TelevideoRai101 : Iss: sette Regioni con Rt sopra 1 -