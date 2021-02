“Hyperloop”, in Italia capsule supersoniche per la mobilità del futuro (Di venerdì 12 febbraio 2021) capsule supersoniche in grado di raggiungere i 1200 chilometri orari, infrastrutture di nuova generazione, tecnologie innovative per lo sviluppo di un nuovo modello di trasporto efficiente e sostenibile nel territorio Italiano. Hyperloop Italia apre così il ”Dipartimento Tecnologie Hyperloop” aperto da Silaw, l’Advisor che ha seguito sin dal primo momento lo sbarco in Italia di questa Start-up ad alto contenuto innovativo. ”Sono contento che anche in Italia si stia assistendo alla nascita di una nuova industria relativa alle tecnologie Hyperloop. I Partner di Silaw sono stati fondamentali per l’arrivo di Hyperloop nel Paese. Il loro nuovo dipartimento dedicato alle tecnologie Hyperloop potra’ aiutare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021)in grado di raggiungere i 1200 chilometri orari, infrastrutture di nuova generazione, tecnologie innovative per lo sviluppo di un nuovo modello di trasporto efficiente e sostenibile nel territoriono.apre così il ”Dipartimento Tecnologie” aperto da Silaw, l’Advisor che ha seguito sin dal primo momento lo sbarco indi questa Start-up ad alto contenuto innovativo. ”Sono contento che anche insi stia assistendo alla nascita di una nuova industria relativa alle tecnologie. I Partner di Silaw sono stati fondamentali per l’arrivo dinel Paese. Il loro nuovo dipartimento dedicato alle tecnologiepotra’ aiutare ...

Daniele_Manca : Hyperloop arriva in Italia: «Milano-Roma in 30 minuti»- ?@Corriere? ?@VitaDigitale? #sguardi sul futuro - matteo_turri : solo un grillino poteva dargli bado naturalmente - AdelBScott : RT @SerglocSergio: #Hyperloop promette di arrivare in Italia: «Milano-Roma in 30 minuti» - italiaserait : Treni Hyperloop realtà anche in Italia? “Roma-Milano in 30 minuti” - StartupBootIt : Transizione ecologica: Virgin Hyperloop, il treno super veloce e green arriva in Italia? -

Ultime Notizie dalla rete : Hyperloop Italia Milano - Roma in mezz'ora: l'Hyperloop di Richard Branson arriverà in Italia

Secondo Walder, con Hyperloop l'Italia potrebbe muovere persone e merci, aiutando l'industria manifatturiera e creando nuovi posti di lavoro. Non trascurabile, secondo Walder, l'impatto sulla ...

La nuova frontiera dei trasporti: Silaw apre un dipartimento di tecnologie hyperloop

Con Hyperloop Italia saranno realizzate infrastrutture di nuova generazione nel nostro Paese. Il presidente e Ceo Bibop Gresta, co - fondatore della HyperloopTT americana: "Da Silaw competenze e ...

La nuova frontiera dei trasporti: Silaw apre un dipartimento di tecnologie hyperloop Il Sole 24 ORE Treni alta velocità a levitazione magnetica

Sul blog Meteo Web è riproposta l'intervista già rilasciata da Vito Pertosa a Report, relativa al progetto di una linea ad alta velocità a Bari, con il super treno Hyperloop. L'iniziativa illustrata d ...

Milano-Roma in mezz’ora? Tra 10 anni sarà realtà

Viaggiare da Milano a Roma in mezz'ora "sparati" a 1200 chilometri orari all'interno di un treno sottovuoto a levitazione magnetica. Per ora è solo un sogno, ma nel giro di pochi anni potrebbe diventa ...

Secondo Walder, conl'potrebbe muovere persone e merci, aiutando l'industria manifatturiera e creando nuovi posti di lavoro. Non trascurabile, secondo Walder, l'impatto sulla ...Consaranno realizzate infrastrutture di nuova generazione nel nostro Paese. Il presidente e Ceo Bibop Gresta, co - fondatore della HyperloopTT americana: "Da Silaw competenze e ...Sul blog Meteo Web è riproposta l'intervista già rilasciata da Vito Pertosa a Report, relativa al progetto di una linea ad alta velocità a Bari, con il super treno Hyperloop. L'iniziativa illustrata d ...Viaggiare da Milano a Roma in mezz'ora "sparati" a 1200 chilometri orari all'interno di un treno sottovuoto a levitazione magnetica. Per ora è solo un sogno, ma nel giro di pochi anni potrebbe diventa ...