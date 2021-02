«House of the Dragon»: lo spin-off di «Game of Thrones» non arriverà prima del 2022 (Di venerdì 12 febbraio 2021) I fan di Game of Thrones dovranno aspettare ancora per un po’: House of the Dragon, l’atteso spin-off prequel messo in cantiere da HBO con la speranza di poter recuperare gli ascolti e l’hype dell’originale, non vedrà la luce prima del 2022. La serie, che sarà ambientata circa 300 anni prima dei fatti della serie madre concentrandosi sulla casata dei Targaryen, vedrà comunque battere il primo ciak ad aprile. A confermarlo, in un’intervista a TvLine, è il responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max Casey Bloys. «Siamo tutti consapevoli che la serie originale è stata un grande show e faremo il possibile per onorarla. Ma vogliono anche raccontare diversi tipi di storie. Sarà sicuramente una serie che si inserisce nell’universo di Game of Thrones, ma penso anche che avrà delle novità che solo Ryan e Miguel riusciranno ad apportare» fa sapere Bloys, spiegando che gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal sono al lavoro sulla sceneggiatura già da parecchio tempo. https://twitter.com/thronesfacts/status/1339727472581996545 Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) I fan di Game of Thrones dovranno aspettare ancora per un po’: House of the Dragon, l’atteso spin-off prequel messo in cantiere da HBO con la speranza di poter recuperare gli ascolti e l’hype dell’originale, non vedrà la luce prima del 2022. La serie, che sarà ambientata circa 300 anni prima dei fatti della serie madre concentrandosi sulla casata dei Targaryen, vedrà comunque battere il primo ciak ad aprile. A confermarlo, in un’intervista a TvLine, è il responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max Casey Bloys. «Siamo tutti consapevoli che la serie originale è stata un grande show e faremo il possibile per onorarla. Ma vogliono anche raccontare diversi tipi di storie. Sarà sicuramente una serie che si inserisce nell’universo di Game of Thrones, ma penso anche che avrà delle novità che solo Ryan e Miguel riusciranno ad apportare» fa sapere Bloys, spiegando che gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal sono al lavoro sulla sceneggiatura già da parecchio tempo. https://twitter.com/thronesfacts/status/1339727472581996545

TwitGinger : Ecco quando inizieranno le riprese del prequel di Game of thrones, House of the dragon! - Asgard_Hydra : Le novità sul cast di House of the Dragons e sugli altri spin-off di Game of Thrones - Wired - AnGeL3DaRk3 : RT @cinefilosit: #HouseoftheDragon: #RhysIfans e altri attori nel cast del prequel di #GameofThrones - cinefilosit : #HouseoftheDragon: #RhysIfans e altri attori nel cast del prequel di #GameofThrones - lucca_rossini_ : @aurorathesix esse the house no oceano parece ser mo legal -