Halo Wars 3? Per ora è no | Halo Infinite è il focus assoluto di 343 Industries

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La seriesarà anche famosa per essere un FPS di punta della libreria Microsoft e Xbox, ma l'amore dei fan è riservato anche per la sua serie spin-off, i titoli strategici noti con il nome di2, in particolare, è uno dei titoli più amati dai fan, anche da coloro che non vanno matti per i titoli strategici in tempo reale. Considerando l'amore per questi spin-off e l'importanza della lore presente nei titoli di questo filone, possiamo aspettarci un nuovoin futuro, un terzo capitolo next-gen? Leggi altro...

... per quel che riguarda il mercato anglosassone, sarà la Del Rey Books , marchio di Penguin Random House, conosciuta per aver pubblicato i romanzi di popolari IP come God of War ,e Star. ...Ma anche Master Chief, proveniente direttamente dalle galassie di, e alcuni personaggi di The Walking Dead e della recente serve tv The Mandalorian, legata all'universo di StarHalo Wars 3 non è per il momento nei piani di 343 Industries, ma il team non nega cambiamenti per il futuro.. Halo è noto soprattutto in quanto sparatutto in prima persona, ma non bisogna ...343 Industries ha confermato che, attualmente, non ci sono piani per realizzare un nuovo Halo Wars, in quanto il team è concentrato su Halo Infinite, ma in futuro? Mai dire ...