Giornali: come dovrebbe essere un titolo? (Di venerdì 12 febbraio 2021) La scelta del titolo di giornale è un momento fondamentale. Bisogna scriverne uno che attiri l’attenzione e che faccia venire voglia di leggere l’intero articolo. Però, mi sembra utile specificarlo, occorre anche essere certi che nessuna parola utilizzata costituisca una mancanza di rispetto nei confronti (ad esempio nel caso di articoli di cronaca) della vittima o della “categoria di persone” che la vittima rappresenta. Qualche giorno fa, mentre leggevo notizie sul web, mi sono imbattuta in un titolo che, in un primo momento, non sono neppure riuscita a decifrare: “Notte di sesso con una disabile: pensionato sotto accusa”. Perché un pensionato dovrebbe essere finito sotto accusa per aver fatto sesso? I pensionati non possono fare sesso? È una questione di vecchiaia? Oppure no, forse è una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) La scelta deldi giornale è un momento fondamentale. Bisogna scriverne uno che attiri l’attenzione e che faccia venire voglia di leggere l’intero articolo. Però, mi sembra utile specificarlo, occorre anchecerti che nessuna parola utilizzata costituisca una mancanza di rispetto nei confronti (ad esempio nel caso di articoli di cronaca) della vittima o della “categoria di persone” che la vittima rappresenta. Qualche giorno fa, mentre leggevo notizie sul web, mi sono imbattuta in unche, in un primo momento, non sono neppure riuscita a decifrare: “Notte di sesso con una disabile: pensionato sotto accusa”. Perché un pensionatofinito sotto accusa per aver fatto sesso? I pensionati non possono fare sesso? È una questione di vecchiaia? Oppure no, forse è una ...

_IlBoris : RT @scar15385: Menomale che squadra e società non si fanno portare a spasso come voi dai giornali. Belli uniti e compatti come da un anno a… - aanddrreaa : RT @Letargo6: Alcuni poliziotti sono stati circondati e malmenati da un gruppo di immigrati tunisini. A Bologna, come sanno bene gli abitan… - massimosab : RT @Letargo6: Alcuni poliziotti sono stati circondati e malmenati da un gruppo di immigrati tunisini. A Bologna, come sanno bene gli abitan… - disicaterina : RT @Letargo6: Alcuni poliziotti sono stati circondati e malmenati da un gruppo di immigrati tunisini. A Bologna, come sanno bene gli abitan… - GraceDama : RT @Letargo6: Alcuni poliziotti sono stati circondati e malmenati da un gruppo di immigrati tunisini. A Bologna, come sanno bene gli abitan… -