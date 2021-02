Gina Carano: Ted Cruz la definisce una "Vittima della cancel culture" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ted Cruz ha definito Gina Carano una Vittima della cancel culture dopo che questa è stata licenziata da Lucasfilm ed esclusa da The Mandalorian. Secondo Ted Cruz, senatore repubblicano del Texas, l'attrice Gina Carano, licenziata da Lucasfilm e quindi esclusa da The Mandalorian e dall'universo di Star Wars, rappresenta una Vittima della cancel culture, conosciuta anche come cultura della cancellazione. Nelle ultime ore i social sono stati inondati da commenti riguardanti il licenziamento di Gina Carano da parte di Lucasfilm. Sull'argomento si è espresso anche il senatore repubblicano ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tedha definitounadopo che questa è stata licenziata da Lucasfilm ed esclusa da The Mandalorian. Secondo Ted, senatore repubblicano del Texas, l'attrice, licenziata da Lucasfilm e quindi esclusa da The Mandalorian e dall'universo di Star Wars, rappresenta una, conosciuta anche come culturalazione. Nelle ultime ore i social sono stati inondati da commenti riguardanti il licenziamento dida parte di Lucasfilm. Sull'argomento si è espresso anche il senatore repubblicano ...

