Francesco Facchinetti sbotta: “mi danno del ridicolo e poi mi imitano” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Francesco Facchinetti sbotta sui social e risponde a tutte le persone che lo criticano in attesa della prima serata di questa sera: ecco le sue parole. Francesco Facchinetti (fonte da Instagram @fraFacchinetti)E’ uno dei giudici del Cantante Mascherato, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che torna in onda questa sera con la terza serata della seconda stagione, di grande successo. In attesa di gustarcelo nel suo ruolo iniziato lo scorso anno, l’ex Dj famoso in tutta l’Italia è stato protagonista dei social proprio nelle scorse ore con un lungo sfogo in risposta alle numerose critiche che lo hanno raggiunto sui social. “Mi danno del ridicolo da anni e poi vedo che le cose che faccio io le fanno anche loro e mi ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021)sui social e risponde a tutte le persone che lo criticano in attesa della prima serata di questa sera: ecco le sue parole.(fonte da Instagram @fra)E’ uno dei giudici del Cantante Mascherato, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che torna in onda questa sera con la terza serata della seconda stagione, di grande successo. In attesa di gustarcelo nel suo ruolo iniziato lo scorso anno, l’ex Dj famoso in tutta l’Italia è stato protagonista dei social proprio nelle scorse ore con un lungo sfogo in risposta alle numerose critiche che lo hanno raggiunto sui social. “Midelda anni e poi vedo che le cose che faccio io le fanno anche loro e mi ...

taecherous : francesco facchinetti ha rubato la chitarra nera di taylor - maxbi45 : @inesfebbraio Guarda se poi verrà fuori che zenga è in Italia non per i figli ma perché è nel cast del Cantante Mas… - CheDonnait : Francesco Facchinetti rivela quel famoso no a Giulia Salemi. #GFVIP #prelemi - lamescolanza : @frafacchinetti rivela che disse di no a @GiuliaSalemi93 quando lei gli propose di collaborare: 'Ora però dirà lei… - Malvy34087444 : RT @Luna1992m: Maria De Filippi ? Maurizio Costanzo ? Alessia Marcuzzi ? Ilary Blasi (suppongo per volerlo all'isola)? Alba Parietti ? Fran… -