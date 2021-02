Diletta Leotta e Can Yaman, Bianca Guaccero su di loro è pungente (Di venerdì 12 febbraio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman, su di loro si esprime Bianca Guaccero e ci va giù pesante. Frecciatina alla coppia di bellissimi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@DilettaLeotta) Diletta Leotta e Can Yaman sono la coppia del momento. Tutti gli occhi sono puntati su di loro, due L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 12 febbraio 2021)e Can, su disi esprimee ci va giù pesante. Frecciatina alla coppia di bellissimi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? (@e Cansono la coppia del momento. Tutti gli occhi sono puntati su di, due L'articolo proviene da YesLife.it.

IOdonna : Diletta Leotta e Can Yaman non si nascondono più: ora l’amore è social - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman a cavallo, nuova foto insieme #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei - kindermaxxi : La coppia che non ti aspetti: Vanessa Incontrada e Achille Lauro uniti nel perculare Diletta Leotta… - InterNapoli : #Furti in casa dei Vip, arrestata la banda dei #Ladri 'acrobati': tra le vittime Diletta Leotta e #Hakimi… -