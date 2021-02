Di Maio: “Rispetto la scelta di Alessandro, ma credo che non sarà un addio”. Di Battista: “Se Draghi farà cose buone, le sosterrò” (Di venerdì 12 febbraio 2021) La decisione di Alessandro Di Battista di farsi da parte dopo che gli iscritti M5s hanno detto Sì all’ingresso nel governo Draghi è destinata a far discutere nel Movimento. Il via libera all’esecutivo tecnico-politico, spinto da Beppe Grillo e da tutti i vertici del Movimento, è stato molto sofferto perché comporta di sedere al governo anche con Forza Italia, partito dello “psiconano” e nemico giurato di sempre Silvio Berlusconi. Ora gli occhi sono puntati sul fronte dei contrari e su cosa decideranno di fare, anche perché “il mandato degli iscritti è chiaro”, come ha detto Crimi. Per questo sarà fondamentale la gestione dei vertici M5s che dovranno riuscire a tenere compatto il Movimento in una delle fasi più complesse. Oggi Di Maio ha voluto mandare un messaggio a Di Battista: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) La decisione diDidi farsi da parte dopo che gli iscritti M5s hanno detto Sì all’ingresso nel governoè destinata a far discutere nel Movimento. Il via libera all’esecutivo tecnico-politico, spinto da Beppe Grillo e da tutti i vertici del Movimento, è stato molto sofferto perché comporta di sedere al governo anche con Forza Italia, partito dello “psiconano” e nemico giurato di sempre Silvio Berlusconi. Ora gli occhi sono puntati sul fronte dei contrari e su cosa decideranno di fare, anche perché “il mandato degli iscritti è chiaro”, come ha detto Crimi. Per questofondamentale la gestione dei vertici M5s che dovranno riuscire a tenere compatto il Movimento in una delle fasi più complesse. Oggi Diha voluto mandare un messaggio a Di: ...

