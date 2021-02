Chi è Dario Franceschini

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) , il ministro della Cultura del governo Draghi. Per l’esponente dem è una conferma dopo l’esperienza Conte. ROMA –confermato da Mario Draghi nell’esecutivo. L’esponente del Partito Democratico è stato scelto per ricoprire il ruolo di ministro della Cultura. L’unica differenza rispetto al passato è che si è deciso di scorporare questo Dicastero con quello del Turismo. , il curriculum del politico italiano Nato a Ferrara il 19 ottobre 1958,si è avvicinato al mondo della politica sin giovane anche per l’esperienza del padre Giorgio nella Democrazia Cristiana. Nei suoi primi anni, l’esponente democratico ha portato avanti sia la sua attività di politico che quella di scrittore e di avvocato civilista cassazionista. Con il passare del tempo, però, la sua figura è diventato ...