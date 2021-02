Challenge online pericolosa | un 13enne di Varese ha scampato il suicidio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ancora una volta unasi rivelae quasi mortale, per undi. Il ragazzino è stato salvato proprio da una sua coetanea. Non si fermano le polemiche sullepericolose e non si fermano le vittime effettive o, come in questo caso, potenziali. Il web è un luogo spesso spaventoso, perché difficilmente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

7makemoney : RT @7makemoney: Business Box Challenge_Revisione: Business Box Italia Per saperne di più: - visco_gaetano : RT @Informa_Press: La polizia postale sventa il suicidio di una 13enne?? - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: La polizia postale sventa il suicidio di una 13enne?? - melania_ccc : RT @Informa_Press: La polizia postale sventa il suicidio di una 13enne?? - Informa_Press : La polizia postale sventa il suicidio di una 13enne?? -

Ultime Notizie dalla rete : Challenge online

AGI - Agenzia Italia

...sempre attenti a nostro figlio perchè con i suoi amici passa un po' di tempo a giocarecon ...noi raccontato in cui un bambino delle elementari ha rischiato il soffocamento durante una...... recitano, cantano e si misurano nelle più disparate "". Il mondo della bellezza non è ... Un trick che può essere interessante unicamente, per creare foto buffe. Nella vita vera sarebbe ...Charlie Carrel lancia una challenge ma nessuno lo fila e, anzi., Polk e altri lo prendono in giro: nel momento in cui le sfide vanno di moda il pro Uk si domanderà perché.La decisione del tribunale per i minorenni sul caso del ragazzino di Varese che due settimane fa ha rischiato di morire per una challenge e da tempo si era ...