CD Projekt RED: vendita dei dati rubati (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alcuni dei dati rubati durante lo scorso attacco informatico, di cui è stata vittima la società CD Projekt RED, sono stati messi in rete organizzando un’asta per i restanti. CD Projekt RED – I danni dell’attacco ransomware Nel precedente articolo abbiamo riportato la notizia dell’attacco informatico ai danni di CD Projekt RED e la volontà di non aprire un dialogo con i criminali. Durante l’attacco ransomware i colpevoli hanno lasciato una nota dove si faceva riferimento ai dati rubati, tra i quali figurano i codici sorgente di differenti giochi. Il gruppo ha dato anche un termine di 48 ore per stabilire il costo per non diffondere le informazioni rubate. CDPR ha mantenuto salda la propria posizione, sostenendo che non erano stati rubati ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alcuni deidurante lo scorso attacco informatico, di cui è stata vittima la società CDRED, sono stati messi in rete organizzando un’asta per i restanti. CDRED – I danni dell’attacco ransomware Nel precedente articolo abbiamo riportato la notizia dell’attacco informatico ai danni di CDRED e la volontà di non aprire un dialogo con i criminali. Durante l’attacco ransomware i colpevoli hanno lasciato una nota dove si faceva riferimento ai, tra i quali figurano i codici sorgente di differenti giochi. Il gruppo ha dato anche un termine di 48 ore per stabilire il costo per non diffondere le informazioni rubate. CDPR ha mantenuto salda la propria posizione, sostenendo che non erano stati...

infoitscienza : The Witcher Old World è un nuovo gioco da tavolo della serie di CD Projekt Red - Info_e_Games : CD Projekt RED non paga il riscatto, codice sorgente finisce all’asta - - projekt_red : RT @DAKKJAMIE: E assim seguimos Damie?? Damie??Damie ?? Damie?? - infoitscienza : CD Projekt RED: l'asta per il codice di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 è già conclusa - BlobVideoludico : Venerdì 5 ore di lavoro di CD Projekt RED: -