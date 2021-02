Auto usata, mercato in flessione: a Bergamo si è fermato a -11,9% (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il barometro del mercato dell’Auto non dà fin qui segnali confortanti. Per l’Auto usata il dato indica recessione. Sul piano nazionale, confrontando i mesi di gennaio del 2020 e di quest’anno, c’è una flessione del 16,5%, che in Lombardia si ferma al 15,7%. Va meglio per la provincia di Bergamo dove la flessione si è fermata a quota -11,9%. Va considerato in parallelo il bilancio delle radiazioni (Auto eliminate) che sempre nel mese di gennaio sul piano nazionale è a quota -12,5%, in Lombardia è sotto del 14%, mentre a Bergamo è fermo del -13,3%. Per il direttore dell’Automobile Club di Bergamo, Giuseppe Pianura “anche in una situazione pesantemente negativa da un anno a questa parte, e nonostante i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il barometro deldell’non dà fin qui segnali confortanti. Per l’il dato indica recessione. Sul piano nazionale, confrontando i mesi di gennaio del 2020 e di quest’anno, c’è unadel 16,5%, che in Lombardia si ferma al 15,7%. Va meglio per la provincia didove lasi è fermata a quota -11,9%. Va considerato in parallelo il bilancio delle radiazioni (eliminate) che sempre nel mese di gennaio sul piano nazionale è a quota -12,5%, in Lombardia è sotto del 14%, mentre aè fermo del -13,3%. Per il direttore dell’mobile Club di, Giuseppe Pianura “anche in una situazione pesantemente negativa da un anno a questa parte, e nonostante i ...

ParereLegale : @GBertaiola @AndreaRoventini guardi, io son contrario ai propagandisti sputtanatori di risorse pubbliche comunque s… - AmoBergamo : #Bergamo Auto usata, mercato giù dell’11,9% a Bergamo (ma la regione è a meno 15,7%) - 29medea : RT @demotivatrice10: A quel punto si rende conto di essere stato quasinvestito da un'auto che è stata probabilmente appena usata come quad… - MeryBri : RT @demotivatrice10: A quel punto si rende conto di essere stato quasinvestito da un'auto che è stata probabilmente appena usata come quad… - taj_zkt : RT @demotivatrice10: A quel punto si rende conto di essere stato quasinvestito da un'auto che è stata probabilmente appena usata come quad… -