Atalanta, Hazard recupera per la Champions? Le ultime (Di venerdì 12 febbraio 2021) Eden Hazard ha accusato l’ennesimo problema muscolare della sua stagione al Real Madrid: c’è la speranza Atalanta però Eden Hazard è ancora ai box per l’ennesimo infortunio muscolare della sua stagione al Real Madrid: il fantasista belga salta la gara d’andata contro l’Atalanta in Champions League. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, però, Hazard potrebbe tentare il recupero per la gara di ritorno che si disputerà a Madrid il 16 marzo. Una notizia che può rinfrancare Zidane che fa i conti anche con le assenze di Sergio Ramos e Marcelo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Edenha accusato l’ennesimo problema muscolare della sua stagione al Real Madrid: c’è la speranzaperò Edenè ancora ai box per l’ennesimo infortunio muscolare della sua stagione al Real Madrid: il fantasista belga salta la gara d’andata contro l’inLeague. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, però,potrebbe tentare il recupero per la gara di ritorno che si disputerà a Madrid il 16 marzo. Una notizia che può rinfrancare Zidane che fa i conti anche con le assenze di Sergio Ramos e Marcelo. Leggi su Calcionews24.com

siciliafeed : Hazard verso il recupero, l’Atalanta nel mirino - tuttoatalanta : Eurorivale - Ottimismo Real per il rientro di Hazard: il belga punta il ritorno contro l'Atalanta… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Il #RealMadrid spera di avere a disposizione Eden #Hazard per la partita di Champions contro l'#Atalanta #Calcio #ChampionsLe… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Hazard verso il recupero, l'Atalanta nel mirino Asso del Real Madrid potrebbe tornare per la sfida di Champions - RaiSport : Il #RealMadrid spera di avere a disposizione Eden #Hazard per la partita di Champions contro l'#Atalanta #Calcio… -