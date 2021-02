'Vede gli uomini neri ovunque', Biloslavo ora smaschera l'Anpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Martina Piumatti Il reporter del Giornale commenta la tentata censura da parte di Anpi e M5S nel giorno del ricordo. "Inaccettabile tappare la bocca da parte di chi rivendica la lotta contro la dittatura". M5S? "Siamo alla follia totale. Io detto le stesse cose di Fico" A freddo, 24 ore dopo, non resta che un misto di sorpresa e amarezza. "Amarezza nei confronti degli ultimi mohicani dell'Anpi estremista; ma ancora più amarezza, mista a sorpresa, per l'atteggiamento del M5s". Così, il giornalista e scrittore Fausto Biloslavo, commenta all'AdnKronos, quanto accaduto ieri nel Consiglio regionale della Toscana, nel giorno del Ricordo della tragedia delle foibe. Con l'Associazione nazionale partigiani che chiedeva di togliergli la parola e il Movimento 5 stelle che è uscito dall'aula per non sentire il suo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Martina Piumatti Il reporter del Giornale commenta la tentata censura da parte die M5S nel giorno del ricordo. "Inaccettabile tappare la bocca da parte di chi rivendica la lotta contro la dittatura". M5S? "Siamo alla follia totale. Io detto le stesse cose di Fico" A freddo, 24 ore dopo, non resta che un misto di sorpresa e amarezza. "Amarezza nei confronti degli ultimi mohicani dell'estremista; ma ancora più amarezza, mista a sorpresa, per l'atteggiamento del M5s". Così, il giornalista e scrittore Fausto, commenta all'AdnKronos, quanto accaduto ieri nel Consiglio regionale della Toscana, nel giorno del Ricordo della tragedia delle foibe. Con l'Associazione nazionale partigiani che chiedeva di togliergli la parola e il Movimento 5 stelle che è uscito dall'aula per non sentire il suo ...

RobertoBurioni : Israele ha vaccinato quasi tutti gli ultra sessantenni. E si vede. Sbrighiamoci. @segal_eran - Biagio960 : RT @LuciaTassan: La tristezza s'assomiglia al corvo,il quale, quando vede i sua nati figlioli essere bianchi, per lo grande dolore si parte… - LungimiranteEli : @Valeria30730 Certo che non la conosciamo.. se noi l'avessimo conosciuta non gli avremmo mai permesso di andare ad… - emanueleghebaur : RT @RobertoBurioni: Israele ha vaccinato quasi tutti gli ultra sessantenni. E si vede. Sbrighiamoci. @segal_eran - LaunotLaura : Va bene che Giulia e Pierpaolo non piacciano, ma non si deve urlare contro di loro mettendo in mezzo il figlio di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Vede gli Leonardo perde terreno: Deutsche Bank vede pressione sul FCF

Leonardo, - 0,9% a 6,08 euro, perde terreno dopo il report di Deutsche Bank: avviata la copertura sul titolo con raccomandazione hold e target a 6,50 euro. Gli analisti prevedono che il free cash flow (FCF uno degli indicatori principali per la valutazione e le prospettive di Leonardo) continuerà a essere un problema nei prossimi anni. Ricordiamo che ...

Lettera aperta della associazioni di Aurora sullo sgombero del 19 gennaio scorso

... sottraggono risorse ad altri soggetti fragili in una competizioni tra poveri di cui non si vede la ...integrati di inclusione sociale non è possibile affrontare in maniera efficace il problema e gli ...

'Vede gli uomini neri ovunque', Biloslavo ora smaschera l'Anpi ilGiornale.it E non mi si venga a dire che non si può fare...

Ma infatti. E non mi si venga a dire che non si può fare... Una moderna fregata FREMM è grande più o meno come un incrociatore leggero della seconda guerra mondiale ed è in gr ...

Chi guida con Waze può ascoltare gli audio libri Audible

La piattaforma di mappe e navigazione satellitare Google Waze annuncia l’integrazione di Audible per ascoltare gli ebook mentre si guida ...

Leonardo, - 0,9% a 6,08 euro, perde terreno dopo il report di Deutsche Bank: avviata la copertura sul titolo con raccomandazione hold e target a 6,50 euro.analisti prevedono che il free cash flow (FCF uno degli indicatori principali per la valutazione e le prospettive di Leonardo) continuerà a essere un problema nei prossimi anni. Ricordiamo che ...... sottraggono risorse ad altri soggetti fragili in una competizioni tra poveri di cui non sila ...integrati di inclusione sociale non è possibile affrontare in maniera efficace il problema e...Ma infatti. E non mi si venga a dire che non si può fare... Una moderna fregata FREMM è grande più o meno come un incrociatore leggero della seconda guerra mondiale ed è in gr ...La piattaforma di mappe e navigazione satellitare Google Waze annuncia l’integrazione di Audible per ascoltare gli ebook mentre si guida ...