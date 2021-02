Vaccino, per Asl Spezia omosessuali tra soggetti a rischio. Pd: “Imperdonabile” (Di giovedì 11 febbraio 2021) GENOVA – Per l’Asl 5 Spezzina gli omosessuali sono soggetti a rischio che potrebbero richiedere tra i primi la vaccinazione anti covid. “Nel documento per la prenotazione per il vaccino anti covid della azienda sanitaria spezzina, la Asl 5, tra le 30 categorie considerate a rischio vengono inserite le persone ‘con comportamenti a rischio: tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale’- denunciano i consiglieri regionali del Pd, Luca Garibaldi e Davide Natale- una discriminazione di cui la Liguria non si può macchiare”. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) GENOVA – Per l’Asl 5 Spezzina gli omosessuali sono soggetti a rischio che potrebbero richiedere tra i primi la vaccinazione anti covid. “Nel documento per la prenotazione per il vaccino anti covid della azienda sanitaria spezzina, la Asl 5, tra le 30 categorie considerate a rischio vengono inserite le persone ‘con comportamenti a rischio: tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale’- denunciano i consiglieri regionali del Pd, Luca Garibaldi e Davide Natale- una discriminazione di cui la Liguria non si può macchiare”.

RobertoBurioni : Per chi vuole sapere di più sul vaccino russo, ecco la mia spiegazione a @chetempochefa - raffaellapaita : Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti… - radiodeejay : Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) ha mobilitato Elton John e Michael Caine per convincere i sudditi… - WaterStrider9 : Ma siamo seri? - MelaniaGiglio1 : RT @Mariettatidei: 'Omosessuale, tossicodipendente, dedito alla prostituzione'. Da indicare nel modulo per ricevere il #vaccino anti Covid… -