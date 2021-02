Vaccinazioni in Lombardia: si parte con gli Over 80, ma servono più strutture – Il documento dell’ATS (Di giovedì 11 febbraio 2021) Vaccinazioni in Lombardia: si parte con gli Over 80 “Rivedere la Legge 23 è indispensabile: serve una medicina più vicina alla comunità”. A dirlo non è un esponente dell’opposizione in Regione Lombardia o uno dei numerosi addetti ai lavori che nel corso di quasi un anno di pandemia hanno evidenziato le criticità del sistema sanitario lombardo. Sono parole che Letizia Moratti, erede di Giulio Gallera alla guida dell’assessorato al Welfare, ha pronunciato nel corso del webinar “Dalla sanità alla promozione della salute: un nuovo paradigma per lo sviluppo del Welfare locale”, organizzato da Anci Lombardia. La vicepresidente della Lombardia ha spiegato che “in questo momento l’assoluta priorità è il tema vaccinale, ma il percorso della Legge 23 prosegue. Mi sono presa del ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021)in: sicon gli80 “Rivedere la Legge 23 è indispensabile: serve una medicina più vicina alla comunità”. A dirlo non è un esponente dell’opposizione in Regioneo uno dei numerosi addetti ai lavori che nel corso di quasi un anno di pandemia hanno evidenziato le criticità del sistema sanitario lombardo. Sono parole che Letizia Moratti, erede di Giulio Gallera alla guida dell’assessorato al Welfare, ha pronunciato nel corso del webinar “Dalla sanità alla promozione della salute: un nuovo paradigma per lo sviluppo del Welfare locale”, organizzato da Anci. La vicepresidente dellaha spiegato che “in questo momento l’assoluta priorità è il tema vaccinale, ma il percorso della Legge 23 prosegue. Mi sono presa del ...

stanzaselvaggia : Gallera ha appena detto a Tele Lombardia che non era stanco ma l’ha mandato via Salvini, che la frase sui medici da… - RegLombardia : #LNews In Fiera a Milano si sperimenta il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu e coordinato da… - undi_pfrongia : Toscana e Lazio al via le vaccinazioni di Astra Zeneca. In #Lombardia al via le vaccinazioni antinfluenzali 2020/21. - fabrizio66mn : Lombardia, anticipato al 18 febbraio l’inizio delle vaccinazioni per gli over 80. Ecco cosa si deve fare… - AleRepossi : #Covid19: dal 18 febbraio via alle #vaccinazioni per gli #over80 in #Lombardia. Da lunedì 15 febbraio si potrà dare… -