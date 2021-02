Tina Cipollari fedele a Maria De Filippi | rifiuta un nuovo programma per lei

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella sua carriera televisivadeve buona parte della sua fama aDee alla sua trasmissione Uomini e donne. L’opinionista originaria di Viterbo ha sempre scelto di seguire la conduttrice bionda e non si è mai tirata indietro in questo senso.hato numerosi progetti lavorativi per una pura questione di cuore. L’attuale rivale di Gemma Galgani, in passato, era stata invitata da Simona Ventura a prendere parte al progetto Selfie, ma ha gentilmente declinato l’invito. Anche Alfonso Signorini le ha chiesto di prendere parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip in qualità di guest star, ma senza successo. E non finisce qui. Infatti, Ilary Blasi sta per condurre la nuova edizione di un altro reality show, L’Isola dei Famosi. Ovviamente, ha ...