The Witcher diventa un gioco da tavola

(Foto: Go on Board)Un nuovo tassello nell'universo di gadget e accessori dedicati a The Witcher: dopo l'apprezzato videogioco sviluppato da Cd Projekt Red, al romanzo, alla serie tv su Netflix e agli imminenti anime e altri progetti multimediali si aggiunge anche un gioco da tavola. Rispetto al primo tentativo del 2014, il progetto è molto più strutturato e infatti è pronto per lanciare la raccolta di fondi su Kickstarter con un'uscita che avverrà non prima del 2022. Il primo esperimento di gioco da tavola The Witcher è di ormai sette anni fa, in corrispondenza al lancio del titolo ed era stato inteso da Cd Projekt Red quasi come un'iniziativa collaterale. La stessa società polacca ha ora annunciato un nuovo board game che si intitolerà The Witcher: Old World.

