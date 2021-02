(Di giovedì 11 febbraio 2021)esce di scena2021. La campionessa in carica dello Slam Down Under non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, che è coinciso anche con il primo successo major per l’americana. Instampa, dopo il netto ko contro l’estone Kaia Kanepi,non ha nascosto le proprie emozioni lasciandosi andare a un pianto commovente. “La gente mi aveva se mi sarebbe piaciuto difendere il titolo. Ovviamente avevo risposto di sì, ma non sto giocando bene”. SportFace.

sportface2016 : Le lacrime di Sofia #Kenin dopo il ko con #Kanepi - #AusOpen - giornaleradiofm : Open d'Australia: Kenin eliminata, Barty avanti a fatica: (ANSA) - ROMA, 11 FEB - La vincitrice dell'Open d'Austral… - blackbeauty691 : RT @oktennis: Con una prestazione PAZZESCA Kaia Kanepi elimina la campionessa in carica Sofia Kenin #AusOpen - oktennis : Con una prestazione PAZZESCA Kaia Kanepi elimina la campionessa in carica Sofia Kenin #AusOpen - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 11 febbraio in DIRETTA: Lorenzo Sonego eliminato Sofia Kenin ko! - #Australian… -

La vincitrice dell'Open d'Australia di tennis 2020, l'americana n.4 al mondo, è stata eliminata oggi nel secondo turno dell'edizione 2021 battuta 6 - 3 6 - 2 dall'estone Kaiai Kanepi (n.65) in 1 ora e 5 minuti. Accede al terzo turno invece la n.1 al mondo, l'...6 - 3 6 - 2 La notizia più clamorosa di giornata è l eliminazione in due set della campionessa in carica. L estone Kanepi si sbarazza della numero 4 al mondo in poco più di un ora ...Sofia Kenin eliminata dagli Australian Open, scoppia in lacrime in conferenza (VIDEO). La campionessa in carica out contro Kanepi ...Sofia Kenin entra in campo nervosa e perde in un’ora contro Kaia Kanepi. In conferenza scoppia in lacrime: “Sapevo che non sarei riuscita a gestire davvero la pressione” Ci sarebbe voluta davvero molt ...