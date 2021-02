Serie A, gli arbitri della 22° giornata. Doveri per Napoli-Juve, Inter-Lazio a Fabbri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Attraverso il sito ufficiale dell’AIA sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 22esima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo: Bologna-Benevento: Ghersini Cagliari-Atalanta: Piccinini Crotone-Sassuolo: Pezzuto Hellas Verona-Parma: Massimi Inter-Lazio: Fabbri Napoli-Juventus: Doveri Roma-Udinese: Giacomelli Sampdoria-Fiorentina: Maresca Spezia-Milan: Chiffi Torino-Genoa: Pasqua Foto: Photo Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Attraverso il sito ufficiale dell’AIA sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 22esimadiA. Questo l’elenco completo: Bologna-Benevento: Ghersini Cagliari-Atalanta: Piccinini Crotone-Sassuolo: Pezzuto Hellas Verona-Parma: Massimintus:Roma-Udinese: Giacomelli Sampdoria-Fiorentina: Maresca Spezia-Milan: Chiffi Torino-Genoa: Pasqua Foto: Photo Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

