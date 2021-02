Novara, 7 punti nelle ultime 3 partite: assalto ai playoff o salvezza tranquilla? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Breve focus sul Novara di Simone Banchieri che, reduce da 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 3 partite, si trova attualmente a +4 sulla zona playout e a -6 da quella playoff. A cosa punteranno gli azzurri, ad una salvezza tranquilla o all’assalto alla Serie B? Le vittorie contro Alessandria (2-1) e Lucchese (1-4) e il pareggio con la Giana Erminio (2-2) hanno rilanciato in classifica la squadra di Simone Banchieri che dopo settimane buie sembra aver finalmente trovato la strada giusta per tirarsi fuori da una situazione che stava diventando pericolosa. Gli azzurri infatti, prima del successo sulla Lucchese del 31 gennaio (21° giornata) erano a secco di vittorie dal 2-3 al Livorno del 21 ottobre (6° giornata). Un digiuno lungo 15 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Breve focus suldi Simone Banchieri che, reduce da 2 vittorie e 1 pareggio, si trova attualmente a +4 sulla zona playout e a -6 da quella. A cosa punteranno gli azzurri, ad unao all’alla Serie B? Le vittorie contro Alessandria (2-1) e Lucchese (1-4) e il pareggio con la Giana Erminio (2-2) hanno rilanciato in classifica la squadra di Simone Banchieri che dopo settimane buie sembra aver finalmente trovato la strada giusta per tirarsi fuori da una situazione che stava diventando pericolosa. Gli azzurri infatti, prima del successo sulla Lucchese del 31 gennaio (21° giornata) erano a secco di vittorie dal 2-3 al Livorno del 21 ottobre (6° giornata). Un digiuno lungo 15 ...

