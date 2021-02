Nicola Zingaretti | Una marea contro di noi | restiamo uniti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La direzione nazionale approva all’unanimità l’indicazione ai propri gruppi parlamentari di votare la fiducia al governo Draghi, come aveva proposto il segretarioaprendo i lavori. Una relazione in cui ha difeso il valore dell’asse con M5s e Leu non solo nel sostegno al passato esecutivo di Giuseppe Conte, ma anche in prospettiva, in vista delle imminenti amministrative e delle successive politiche. Un sì incondizionato a Draghi che stoppa ogni tentativo di frenare: il segretario avverte che si va ina un governo e un’esperienza “innovativa” ma che non distruggerà la politica. “Per la delegittimazione del Pd appena tornato protagonista si muove una generaleantipolitica”, sottolinea. E quanto al dibattito interno al partito,definisce “da marziani” la richiesta ...

La direzione nazionale approva all'unanimità l'indicazione ai propri gruppi parlamentari di votare la fiducia al governo Draghi, come aveva proposto il segretarioaprendo i lavori. Una relazione in cui ha difeso il valore dell'asse con M5s e Leu non solo nel sostegno al passato esecutivo di Giuseppe Conte, ma anche in prospettiva, in vista ...Marco Travaglio ha rispolverato un grande classico: 'E allora il Pd?'. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo , il direttore del Fatto Quotidiano ha sparato sul partito diper difendere la votazione - farsa sulla piattaforma Rousseau che ha sancito il via libera da parte degli iscritti all'ingresso del M5s nel governo di Mario Draghi . 'Far votare ...ROMA. – Il governo Draghi è più vicino. Sulla piattaforma Rousseau vince il sì: il 59,3% dei militanti 5S appoggia la linea dei vertici del Movimento a favore del nuovo esecutivo. Ora sono tutti “vinc ...Un rigoroso silenzio che fa salire alle stelle la tensione nei partiti. Il premier incaricato Mario Draghi, chiuse le consultazioni ieri sera alla ...