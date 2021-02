Napoli, Gattuso perde anche Hysaj e Demme per la Juve. Il comunicato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gattuso dovrà fare a meno anche di Hysaj e Demme per la gara di sabato contro la Juventus. A riportarlo il sito ufficiale del Napoli con un comunicato. Le assenze di Hysaj e Demme si aggiungono in casa Napoli a quelle di Koulibaly, Manolas, Mertens e Ghoulam. “Dopo la gara di Bergamo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18. Coloro che sono andati in campo contro l’Atalanta dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo un lavoro di forza in palestra, sono stati impegnati sul campo 1 in una fase di riscaldamento in campo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021)dovrà fare a menodiper la gara di sabato contro lantus. A riportarlo il sito ufficiale delcon un. Le assenze disi aggiungono in casaa quelle di Koulibaly, Manolas, Mertens e Ghoulam. “Dopo la gara di Bergamo, ilha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lantus in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18. Coloro che sono andati in campo contro l’Atalanta dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo un lavoro di forza in palestra, sono stati impegnati sul campo 1 in una fase di riscaldamento in campo ...

