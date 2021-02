Morra indagato: diffamazione aggravata per gli insulti a Jole Santelli. E la butta in caciara (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il grillino Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, è indagato con l’accusa di diffamazione aggravata per le gravi frasi pronunciate contro Jole Santelli quando la governatrice della Regione Calabria era appena deceduta per una malattia incurabile. Lo ha confermato lo stesso Morra ma anche l’avvocato di Jole Santelli, Sabrina Rondinelli. “Confermo che Morra è stato querelato, una volta a novembre e una a dicembre. E che c’è un’indagine della Procura di Cosenza”, ha confermato all’AdnKronos l’avvocato Rondinelli, in merito all’indagine per diffamazione che sarebbe stata aperta a carico del senatore del M5S Nicola Morra in relazione alle frasi da lui pronunciate dopo la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il grillino Nicola, presidente della Commissione Antimafia, ècon l’accusa diper le gravi frasi pronunciate controquando la governatrice della Regione Calabria era appena deceduta per una malattia incurabile. Lo ha confermato lo stessoma anche l’avvocato di, Sabrina Rondinelli. “Confermo cheè stato querelato, una volta a novembre e una a dicembre. E che c’è un’indagine della Procura di Cosenza”, ha confermato all’AdnKronos l’avvocato Rondinelli, in merito all’indagine perche sarebbe stata aperta a carico del senatore del M5S Nicolain relazione alle frasi da lui pronunciate dopo la ...

