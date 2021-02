Meteo del fine settimana: in arrivo temperature gelide e neve in tutta Italia, le previsioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) A partire da venerdì 12 febbraio, l’Italia sarà colpita da un forte abbassamento delle temperature, che porterà in gran parte della penisola la neve. Il tempo sarà prevalentemente nuvoloso, con schiarite. Il ritorno dell’inverno Secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it, la giornata di venerdì sarà prevalentemente nuvolosa in tutta Italia, e, dato anche il calo delle temperature, porterà qualche debole nevicata soprattutto a nord-ovest e nel centro. Durante il weekend, le nuvole inizieranno a transitare verso sud. Sabato 13 febbraio, il nord-est e il centro-nord iniziano ad accogliere il sole, mentre nel resto d’Italia regna il maltempo. Qualche debole nevicata continuerà a scendere fra Piemonte e Val d’Aosta, mentre le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) A partire da venerdì 12 febbraio, l’sarà colpita da un forte abbassamento delle, che porterà in gran parte della penisola la. Il tempo sarà prevalentemente nuvoloso, con schiarite. Il ritorno dell’inverno Secondo gli esperti del Centrono.it, la giornata di venerdì sarà prevalentemente nuvolosa in, e, dato anche il calo delle, porterà qualche debole nevicata soprattutto a nord-ovest e nel centro. Durante il weekend, le nuvole inizieranno a transitare verso sud. Sabato 13 febbraio, il nord-est e il centro-nord iniziano ad accogliere il sole, mentre nel resto d’regna il maltempo. Qualche debole nevicata continuerà a scendere fra Piemonte e Val d’Aosta, mentre le ...

